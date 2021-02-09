Talihsiz ölüm! Sokaktan geçiyordu kurşunla yaralandı! Hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cuma günü ablasıyla market alışverişinden dönen 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi yolda kavga eden grup tarafından sıkılan kurşun nedeniyle başından yaralandı. Yere yığılan Yelekçi, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma genç 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.
"KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTİYORUM"
Kardeşinin yanında vurulduğunu ve her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen abla Mürüvvet Demirbaş, "Cuma günü market alışverişi için çıkmıştık.
Alışverişi yaptık marketten çıkar çıkmaz bir kalabalık gördük. Kısıtlama kalabalığı sandım başta. O sırada birinin silahı çıkardığını gördüm. 'Muhammet silah var' demeye kalmadan kardeşimi yerde görmem bir oldu.