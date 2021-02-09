Talihsiz ölüm! Sokaktan geçiyordu kurşunla yaralandı! Hayatını kaybetti

17 yaşındaki bir çocuk eline silah almasını biliyorsa eğer hapiste de yatacak. Benim 20 yaşındaki kardeşim gitti. Bunun hesabını kim verecek. Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Kardeşim için adalet istiyorum" dedi.