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    • 09.02.2021 23:06
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    'da feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'nın ilçesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

    AA
    Antalya'da feci kaza!

    Antalya'nın Serik ilçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

    Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

    Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada sürücü Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can Ateş ile eşi Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetti.

    Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAHREDEN DETAY
        Harun Can ile 6 ay önce evlendiği belirtilen Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        İki otomobildekilerin de birbirleriyle akraba olduğu ve taziye ziyaretine gittikleri bildirildi.

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