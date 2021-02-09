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    • Yaşam
    • 09.02.2021 08:59
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    • 09.02.2021 09:13
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    'da trafo bomba gibi patladı! Büyük korku yaşandı

    'da bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, bölgede bulunan vatandaşlar patlamanın sesi nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı.

    Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı! Büyük korku yaşandı

    'ın Malkara ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Korkutan olayda, trafo çevresi bir süre trafiğe kapatıldı. Kuvvetli fırtına esnasında Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir trafoda patlama sesi duyuldu.

    Trafoda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, korku içinde itfaiye ve TREDAŞ'a ihbarda bulundu. Bölgeye gelen TREDAŞ elektrik keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yolu trafiğe kapattı.



    Büyük panik yaşadıklarını ifade eden Göktuğ Bülbül, "Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyuldu. Ardından trafoda dumanların yükseldiğini gördük. Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık. Arkadaşımız da sonra itfaiyeyi aradı" diye konuştu.

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