SON DAKİKA: Eşinin uçurumdan ittiği öne sürülen hamile Semra’nın ağabeyinden kan donduran iddia

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal'ın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için fotoğraf çekilirken kayalıklardan itip öldürdüğü öne sürülen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın (32) ağabeyi Naim Yolcu, "2.5 yıldır kolay şeyler yaşamadık. 1 değil, 2 can kaybettik, sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik" dedi.
İstanbul Pendik'ten tatil için eşi Hakan Aysal ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşüp öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Hakan Aysal'ın bir süre önce Semra Aysal için 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı. Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığının belirtildiği iddianame Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakan Aysal'ın 'kasten adam öldürme' suçuyla yargılanacağı öğrenildi.
MAHKEME 11 ŞUBAT'TA
Öldürülen Semra Aysal'ın Sakarya'nın Akyazı'da yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, "18 Haziran 2018'de talihsiz bir olay yaşadık. O gün kardeşimi Adli Tıp'tan almaya giden de bendim. Aradan 2,5 yıl geçti. Ondan sonra yaşadıklarımız haberlerde de çıktı; selfie çekilirken düştü diye ama biz olayın öyle olmadığını biliyorduk.