SON DAKİKA: Eşinin uçurumdan ittiği öne sürülen hamile Semra’nın ağabeyinden kan donduran iddia





'SESSİZCE ADALET BEKLEDİK'

2,5 yıldır sessizce adalet bekledikleri belirten Yolcu, "Zaten kolay değil, ailece kolay şeyler yaşamadık. Bir değil iki can kaybettik. Bunu daha önceden basına yansıtmadık, magazinleşsin istemiyoruz. Bu mühim bir dava, mühim bir olay. Ailece çektiklerimizi biz biliyoruz, 2,5 yıldır sabırla ve sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Kimse kendi adaletini sağlasın istemedik. Bu 2,5 yıl kolay geçmedi, zor geçti ve bundan sonraki süreç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu an bu konuları yeniden konuşurken bile ruhum sızlıyor. Hukuk önünde adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

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