Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.02.2021 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 15:55
    ABONE OL

    9 Şubat son dakika hava durumu raporu! Kuvvetli şekilde geliyor

    'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da yaşayanlar bu soruların cevabını merak ederken Meteoroloji , , ve için fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek ve kar yağışı etkili olacak.

    AA
    takvim.com.tr
    İstanbul'da kar beklerken Meteorolojiden flaş uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

    MARMARA'DA 70 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK
    Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

    İÇ ANADOLU'NUN KUZEYİ VE KARADENİZ'DE DE ETKİLİ OLACAK
    Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    AĞAÇ DEVRİLMELERİ VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI YAPILDI
    Bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

    Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Genel Müdürlük uzmanları, Türkiye'nin halen Orta ve Doğu Avrupa'da etkili olan alçak basınç ile buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi nedeniyle batı bölgelerden başlayarak güneyli rüzgarların etkisi altında kaldığını ve bunun da kuvvetli lodos fırtınasına sebep olduğunu aktardı.

        MARMARA'DA FIRTINA ETKİLİ OLDU
        Genel Müdürlük, dün de Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunmuş, söz konusu bölgelerde rüzgar 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olmuştu.

        İstanbul'da etkili olan fırtına, binaların çatılarının uçmasına, teknelerin batmasına ve ağaçların devrilmesine neden olmuştu.

        HAFTA SONU İSTANBUL'DA KAR ETKİLİ OLACAK
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, kar yeniden geliyor. Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşecek, hafta sonu kar yağışı İstanbul'da etkili olacak.

        Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."

            Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

            Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

            "Salı Parçalı bulutlu 6-18 dereceÇarşamba yağmurlu 4-15 derecePerşembe bulutlu 3-18 dereceCuma yağmurlu 3-15 dereceCumartesi bulutlu 1-7 derecePazar kar yağışlı 1-3 derecePazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

            20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!
            Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de cumartesi akşam saatlerinde Trakya'dan soğuk hava dalgası geleceğini belirterek şöyle konuştu:

            "20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız."

            9 ŞUBAT HAVA DURUMU
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9-15 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

                Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

                İL İL HAVA DURUMU

                EDİRNE °C, 18°C

                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

                İSTANBUL °C, 17°C

                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 18°C

                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

                KOCAELİ °C, 23°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

                Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                    DENİZLİ °C, 19°C

                    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

                    İZMİR °C, 19°C

                    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MANİSA °C, 20°C

                    Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

                    ADANA °C, 21°C

                    Parçalı bulutlu

                    ANTALYA °C, 18°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

                    HATAY °C, 19°C

                    Parçalı ve az bulutlu

                    ISPARTA °C, 14°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

                    ANKARA °C, 18°C

                    Parçalı bulutlu

                        ÇANKIRI °C, 17°C

                        Parçalı bulutlu

                        ESKİŞEHİR °C, 18°C

                        Parçalı, zamanla çok bulutlu

                        KONYA °C, 17°C

                        Parçalı ve çok bulutlu

                        BOLU °C, 18°C

                        Parçalı bulutlu

                        DÜZCE °C, 24°C

                        Parçalı bulutlu

                        KASTAMONU °C, 16°C

                        Parçalı bulutlu

                        ZONGULDAK °C, 25°C

                        Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

                            AMASYA °C, 22°C

                            Parçalı bulutlu

                            RİZE °C, 22°C

                            Parçalı ve çok bulutlu

                            SAMSUN °C, 24°C

                            Parçalı bulutlu

                            TRABZON °C, 22°C

                            Parçalı ve çok bulutlu

                            ERZURUM °C, 7°C

                            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                            HAKKÂRİ °C, 10°C

                            Parçalı ve az bulutlu

                            KARS °C, 8°C

                            Parçalı ve çok bulutlu

                            VAN °C, 8°C

                            Parçalı ve az bulutlu

                            DİYARBAKIR °C, 17°C

                            Parçalı ve az bulutlu

                            GAZİANTEP °C, 17°C

                            Parçalı ve az bulutlu
                                Haberler Yaşam 9 Şubat son dakika hava durumu raporu! Kuvvetli şekilde geliyor