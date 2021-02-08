8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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