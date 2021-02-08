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    • 09.02.2021 00:14
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    'de fabrika yangını! 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı...

    'un ilçesinde bulunan 'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.


    Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen 5 katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    40 ARAÇLA YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
    İhbar üzerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 40 araçla yangına müdahale etti.

    Alınan bilgiye göre, yangın başladığında binada çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

    8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
    Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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