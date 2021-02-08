SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 1987 kışı geliyor

İstanbullular, mart ayı yaklaşmasına rağmen şehre tekrar kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ve uzmanların uyarısı ise megakentte yaşayanları sevindirecek cinsten.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR BEKLENİYOR! 1987 KIŞI GELİYOR

Uzmanların tahminlerine göre İstanbul'a beklenen kar Perşembe Cuma günü yağacak. Asıl kar yağışı ise Pazar Pazartesi günü geliyor. Uzmanlar ise Sibirya üzerinden gelen bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da buz parçalarının görüldüğü 1987 kışını andıracağını belirtiyor. Kar yağışının 12 Şubat Cuma günü başlayıp bir hafta boyunca sürmesi de bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ARTACAK

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeniden düşecek ve yağışlar geri dönecek.