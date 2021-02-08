KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.



Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı.



➡️ @SageTubitak

➡️ @kalegrubu pic.twitter.com/F2WQyPy0a5 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 8, 2021