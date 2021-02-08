Londra’da basılan Bozkurt amblemli paralar Alman uçakları tarafından batırıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Cumhuriyeti, ilk kâğıt para sürümünü, yani teknik anlamda emisyonunu,kadar değişen yedi ayrı değerli banknotla yapmıştı.arası isekalanyani kâğıt paralar kullanıldı. Dönemin genç Cumhuriyeti, ulus devletin milliyetçilik ideolojisiyle kimlik inşası oluştururken, o günlerde çok gözde bir simge olanbazı paraların üstüne bastı. Her ulus-devlet kuruluşunda meşruiyetini çok geçmişe dayandırma ihtiyacı hissetmişti. Ülkeler, tarihsel olarak sürekliği sağlamak ve köklerinin sağlamlığını göstermek için bazen mitolojik öykülere kadar gidiyordu. Bozkurt figürü de bu anlayış ve ideoloji içinde gündeme geldi.Merkez Bankası henüz kurulmadığı içinadına, bu tür bir baskıyı yapacak bir matbaamız yoktu. İskambil, pul gibi güvenlikli kâğıt basımı işleri,firmasına yaptırılıyordu. Hesaba göre piyasada 153 milyon 748 bin 563 lira, 60 kuruş vardı. Piyasaya sürülen miktar da bu yüzden 60 kuruşu hariç aynı miktardı.civarında da yeni sürülen paranın yıpranmasına karşı yedek olarak basılmış, ama henüz sürüme girmemişti. Alfabe henüz değişmediği içinifadelerin bulunduğu ilk kâğıt paralar, on yılı aşkın süre kullanıldı. İkinci emisyon olarak yine İngiltere'de basılan ama bu kezkullanıldığı kâğıt paralardan 50 kuruşu ve 50 lirayı İngiltere'den Türkiye'ye getirenaçıklarında Alman uçakları tarafından batırılınca bizim paralar da suya gömüldü. Pire halkının bazı uyanıkları, bu paraları sudan çıkarıp kuruttu. Ardından hemen piyasaya sürdü. Bunu öğrenenyetkilileri, hemen o paraları tedavülden kaldırdı.