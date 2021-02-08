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    14 Şubat Günü piyasaları hareketlendirdi: Çiçek, takı, giyim, kozmetik ve teknoloji sektörlerine talep var

    Bu yıl pazar gününe denk gelen 14 Şubat, piyasaya hareket getirdi. Sevdiklerine hediye almak isteyenler için kampanyalar hız kazandı. Çiçek, takı, giyim, kozmetik ve teknoloji öne çıkan sektörler arasında...

    Alışveriş aşka geldi

    14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Aldığı hediye ile sevdiklerini sevindirmek isteyenler pek çok sektörü hareketlendirdi, cirolar arttı. Hareketliliğin bu hafta daha da artması beklenirken; harcamalarda çiçek, takı, giyim, kozmetik, teknoloji gibi sektörler öne çıkıyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin imdadına indirimler, kampanyalar yetişiyor. 14 Şubat'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamalar evde yapılacak. Pandemi nedeniyle sadece mağazalar değil, e-ticaret de hareketlenecek. Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 30 katkı sağlaması bekleniyor.

    ÇİÇEKÇİYE MESAİ AYARI
    Çiçek satışı yapan işyerleri için 'Sevgililer Günü' ayarlaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; çiçekçiler, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00- 17.00 arasında işyerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

    İNDİRİM RÜZGARI
    Markalar özel kampanyalar hazırladı. İndirimler, özel fiyatlar, hediye fırsatlarıyla alışveriş yapmak kolaylaşıyor.



    KUYUMCU İZİN İSTİYOR
    Bir     özel izin isteği de kuyumculardan geldi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Özel günlerdeki hediye alışverişi genelde son günlerde, hatta son saatlerde yapılıyor. Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 ve 14 Şubat için gelebilecek izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir" dedi.



    ÇİÇEKLERİN DİLİ VAR BİLMEDEN ALMA
    Sevgililer Günü    , çiçekçilik sektörüne doping etkisi yapacak. Sadece güller değil, karanfil, papatya, orkide gibi çiçekler de gözde. Ancak yanlış mesaj vermemek için çiçeğin ve renginin anlamını bilmeden alışveriş yapmayın.

    BEYAZ KARANFİL: Temizlik, saflık

    KIRMIZI KARANFİL: Sevgi

    PEMBE KARANFİL: İçtenlik

    SARI KARANFİL: Hüzün

    BEYAZ LALE: Saflık, temizlik

    KIRMIZI LALE: Seni seviyorum

    PEMBE LALE: Anlayış

    SARI LALE: Gerginlik

    BEYAZ ORKİDE: Masumiyet, zarafet

    PEMBE ORKİDE: Sevimlilik

    MOR ORKİDE: Asalet

    MAVI ORKİDE: Aşkların en büyüğü

    PAPATYA: Temiz kalp

    KAKTÜS: İçtenlik

    MELEKOTU: İlham kaynağımsın



        BAGET TEKTAŞI GEÇTİ
        Kuyumcular        , altın fiyatlarındaki düşüşün Sevgililer Günü satışlarına olumlu yansımasını bekliyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Altın takı grubunda, hayalet kolyeler, yüzük, küpe, bileklik, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler talep görüyor. Bu kategoride takılar 700 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok bin ila 4 bin lira fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor" dedi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu da "Bu yıl tektaştan ziyade baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler yoğun talep görüyor. Özel takılar hazırladık. Altında 500-bin 500 lira arası, pırlantada bin liradan 3 bin liraya kadar ürünlerimiz var" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam 14 Şubat Sevgililer Günü piyasaları hareketlendirdi: Çiçek, takı, giyim, kozmetik ve teknoloji sektörlerine talep var