14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Aldığı hediye ile sevdiklerini sevindirmek isteyenler pek çok sektörü hareketlendirdi, cirolar arttı. Hareketliliğin bu hafta daha da artması beklenirken; harcamalarda çiçek, takı, giyim, kozmetik, teknoloji gibi sektörler öne çıkıyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin imdadına indirimler, kampanyalar yetişiyor. 14 Şubat'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamalar evde yapılacak. Pandemi nedeniyle sadece mağazalar değil, e-ticaret de hareketlenecek. Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 30 katkı sağlaması bekleniyor.
ÇİÇEKÇİYE MESAİ AYARI
Çiçek satışı yapan işyerleri için 'Sevgililer Günü' ayarlaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; çiçekçiler, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00- 17.00 arasında işyerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
İNDİRİM RÜZGARI
Markalar özel kampanyalar hazırladı. İndirimler, özel fiyatlar, hediye fırsatlarıyla alışveriş yapmak kolaylaşıyor.
KUYUMCU İZİN İSTİYOR
Bir özel izin isteği de kuyumculardan geldi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Özel günlerdeki hediye alışverişi genelde son günlerde, hatta son saatlerde yapılıyor. Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 ve 14 Şubat için gelebilecek izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir" dedi.
ÇİÇEKLERİN DİLİ VAR BİLMEDEN ALMA
Sevgililer Günü, çiçekçilik sektörüne doping etkisi yapacak. Sadece güller değil, karanfil, papatya, orkide gibi çiçekler de gözde. Ancak yanlış mesaj vermemek için çiçeğin ve renginin anlamını bilmeden alışveriş yapmayın.
BEYAZ KARANFİL: Temizlik, saflık
KIRMIZI KARANFİL: Sevgi
PEMBE KARANFİL: İçtenlik
SARI KARANFİL: Hüzün
BEYAZ LALE: Saflık, temizlik
KIRMIZI LALE: Seni seviyorum
PEMBE LALE: Anlayış
SARI LALE: Gerginlik
BEYAZ ORKİDE: Masumiyet, zarafet
PEMBE ORKİDE: Sevimlilik
MOR ORKİDE: Asalet
MAVI ORKİDE: Aşkların en büyüğü
PAPATYA: Temiz kalp
KAKTÜS: İçtenlik
MELEKOTU: İlham kaynağımsın