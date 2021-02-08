14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Aldığı hediye ile sevdiklerini sevindirmek isteyenler pek çok sektörü hareketlendirdi, cirolar arttı. Hareketliliğin bu hafta daha da artması beklenirken; harcamalarda çiçek, takı, giyim, kozmetik, teknoloji gibi sektörler öne çıkıyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin imdadına indirimler, kampanyalar yetişiyor. 14 Şubat'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamalar evde yapılacak. Pandemi nedeniyle sadece mağazalar değil, e-ticaret de hareketlenecek. Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 30 katkı sağlaması bekleniyor.



ÇİÇEKÇİYE MESAİ AYARI

Çiçek satışı yapan işyerleri için 'Sevgililer Günü' ayarlaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; çiçekçiler, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00- 17.00 arasında işyerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.



İNDİRİM RÜZGARI

Markalar özel kampanyalar hazırladı. İndirimler, özel fiyatlar, hediye fırsatlarıyla alışveriş yapmak kolaylaşıyor.