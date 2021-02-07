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    Ünlü gurme şimdi de tarhana ile mercimek çorbasını sahaya sürdü: Mercimek mi yoksa tarhana mı?

    'nin ünlü gurmelerinden olan , pizza-pide, dönerhamburger'den sonra tarhana-mercimek çorbasına dikkat çekti. Düzenlediği ankette; "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen rlarından ikisi. Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" dedi. Şu ana kadar 161.527 kişinin oy kullandığı ankette 52.4'le mercimek öne geçti.

    Sıcak derbi

    Türkiye'nin ünlü gurmelerinden olan , pizza-pide, dönerhamburger'den sonra tarhana-mercimek çorbasına dikkat çekti. Düzenlediği ankette; "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen rlarından ikisi. Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" dedi. Şu ana kadar 161.527 kişinin oy kullandığı ankette 52.4'le mercimek öne geçti.

    TARHANADA NELER VAR


    2 kilogram.............
    2 kilogram.............
    2 kilogram.............
    1 kilogram............... Haşlanmış nohut
    1 demet.......................
    1 demet.......................
    1 kilogram................... Süzme yoğurt
    4 yemek kaşığı...........
    4 kilogram................... Un (azar azar eklenecek)
    1 tatlı kaşığı................

    Yapılışı oldukça zahmetlidir. Özellikle ev yapımı olanlar tercih edilir. Güneşte kurutulur. 3-4 günde hazır olur.

    ŞİFA KAYNAĞI
    Vücuttaki tuzu atar
    Sindirimi kolaylaştırır
    Enfeksiyonu önler
    Kolestrolü düşürür
    Yüksek tansiyonu önler
    Cildi güzelleştirir
    Saç dökülmesini engeller
    Halsizliğe iyi gelir

    Tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Un tarhanası, Uşak tarhanası, Göçmen tarhanası, Tatlı tarhana, Sakız tarhana, Koca tarhana, Trakya tarhanası, Yaş tarhana, Sivas tarhana, Çerez tarhanası, Top tarhana gibi çeşitleri vardır. Yemek ve köftesini afiyetle yediğimiz doğal protein kaynağıdır.

    KALP DOSTU MERCİMEK


    Mercimek, kırmızı taneleriyle yapılan çorbasını severek içtiğimiz; yeşil taneleriyle hazırlanan salata:

    Kötü kolesterol düzeyini düşürür.
    Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
    Şeker hastalığına iyi gelir.
    Hemoroit ve kalın bağırsak hastalıklarını iyileştirir. Sindirim sistemini düzenler.
    Kansere karşı kalkan görevini üstlenir.

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    Haberler Yaşam Ünlü gurme Vedat Milor şimdi de tarhana ile mercimek çorbasını sahaya sürdü: Mercimek mi yoksa tarhana mı?