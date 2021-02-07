Türkiye'nin ünlü gurmelerinden olan Vedat Milor, pizza-pide, dönerhamburger'den sonra tarhana-mercimek çorbasına dikkat çekti. Düzenlediği ankette; "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" dedi. Şu ana kadar 161.527 kişinin oy kullandığı ankette 52.4'le mercimek öne geçti.

TARHANADA NELER VAR



2 kilogram............. Domates

2 kilogram............. Kuru soğan

2 kilogram............. Etli kırmızı biber

1 kilogram............... Haşlanmış nohut

1 demet....................... Maydanoz

1 demet....................... Taze nane

1 kilogram................... Süzme yoğurt

4 yemek kaşığı........... Kaya tuzu

4 kilogram................... Un (azar azar eklenecek)

1 tatlı kaşığı................ Kuru maya

Yapılışı oldukça zahmetlidir. Özellikle ev yapımı olanlar tercih edilir. Güneşte kurutulur. 3-4 günde hazır olur.

ŞİFA KAYNAĞI

Vücuttaki tuzu atar

Sindirimi kolaylaştırır

Enfeksiyonu önler

Kolestrolü düşürür

Yüksek tansiyonu önler

Cildi güzelleştirir

Saç dökülmesini engeller

Halsizliğe iyi gelir

Tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Un tarhanası, Uşak tarhanası, Göçmen tarhanası, Tatlı tarhana, Sakız tarhana, Koca tarhana, Trakya tarhanası, Yaş tarhana, Sivas tarhana, Çerez tarhanası, Top tarhana gibi çeşitleri vardır. Yemek ve köftesini afiyetle yediğimiz doğal protein kaynağıdır.

KALP DOSTU MERCİMEK



Mercimek, kırmızı taneleriyle yapılan çorbasını severek içtiğimiz; yeşil taneleriyle hazırlanan salata:

Kötü kolesterol düzeyini düşürür.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Şeker hastalığına iyi gelir.

Hemoroit ve kalın bağırsak hastalıklarını iyileştirir. Sindirim sistemini düzenler.

Kansere karşı kalkan görevini üstlenir.