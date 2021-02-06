Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.
"ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIM YOK"
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısından tepki gören Serçe, şiddet görüntüsünün nasıl yayıldığını bilmediğini belirterek, şu anda çocukları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını kaydetti.
İŞTE KIZINI DÖVME SEBEBİ
Devlet koruması altında olan çocuklarına sık sık ziyaret ettiğini anlatan Serçe, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklarımla bir aradayız. Ben o dönemler çok zor bir süreçten geçmiştim. Bir birlikteliğim vardı. Onunla ilgili bir şeydi ama şu an bir sıkıntı yok. Videoyu çeken kişi de eşimdi. Eşim bana tuzak kurdu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. İnanın bana şiddettin herhangi bir açıklaması yok. Hem de hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim de söyleyeyim. Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. 'Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun' diyerek dövdüm. Görüntüleri kimin yaydığını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Kafam o kadar dolu ki."
"KASITLI VE ŞANTAJ İÇİN ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU"