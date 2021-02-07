Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın boşandığı eşi Ahu Kerimoğlu'nun yıllarca işlettiği, ancak borçları nedeniyle Akbank'ın haczettiği "Les Ottomans Hotel"in tanıtımında, garip bir karışıklık dikkat çekti.
Kuruçeşme'deki otelin sitesinde, Akbank'a geçmeden önce "Les Ottomans Hotel, 1790'larda Muhsinzade ismiyle bilinen saygıdeğer bir HATTATIN yalısıydı.
Ne yazık ki yalı 1933'de yandıktan sonra uzun yıllar bir harabe olarak kaldı. Kısa süre önce ise özgün görüntüsüne uygun şekilde yeniden inşa edildi" yazılıydı.