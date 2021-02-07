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    'in tanıtımında garip bir karışıklık: Sahibi hattat değil am

    ’in tarihteki adı Yalısı’ıydı. Ancak o dönem 4 Muhsinzade vardı. Otelin sitesinde isimler karıştı... Paşa değil, hattat yalısı olarak yazıldı.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Tarihi hata

    Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın boşandığı eşi Ahu Kerimoğlu'nun yıllarca işlettiği, ancak borçları nedeniyle Akbank'ın haczettiği "Les Ottomans Hotel"in tanıtımında, garip bir karışıklık dikkat çekti.

    Kuruçeşme'deki otelin sitesinde, Akbank'a geçmeden önce "Les Ottomans Hotel, 1790'larda Muhsinzade ismiyle bilinen saygıdeğer bir HATTATIN yalısıydı.

    Ne yazık ki yalı 1933'de yandıktan sonra uzun yıllar bir harabe olarak kaldı. Kısa süre önce ise özgün görüntüsüne uygun şekilde yeniden inşa edildi" yazılıydı.

        Osmanlı tarihinde Muhsinzade isimli 4 ünlü kişi vardı. Bunlardan biri, Sultan III. Mustafa zamanında iki kez Sadrazam olan Muhsinzade Mehmet Paşa idi.

        1774'te vefat eden Muhsinzade Mehmet Paşa, Sultan III. Ahmet'in kızı Esma Sultan ile evliydi. Esma Sultan ölünce, Muhsinzade Mehmet Paşa'nın türbesine gömülmüştü.

        Otelin sitesinde adı geçen Hattat Muhsinzade ise Muhsinzade Reisülhattain Abdullah Hamdi Bey'dir. Bu aile sonradan Muhsinoğlu soyadını almıştır. Muhsinzade Abdullah Bey'in oğlu Hasan Tahsin Bey de hattattır.

            Aslında yalı, Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa'ya aittir ve onun adı verilmiştir. Yıllarca yalının adı Muhsinzade Abdullah Hamdi Bey ile karıştırılmıştır.
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            Haberler Yaşam Les Ottomans Hotel'in tanıtımında garip bir karışıklık: Sahibi hattat değil Sadrazam