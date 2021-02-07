Türk erkeklerinin Rus kadınlara olan ilgisi, araştırmayla da kanıtlandı.
Son 5 yılda Türkiye'ye 12 bin Rus gelinin gelmesi, sosyal medyada olay oldu.
Rus kadınlar da "Türk ve Ruslar'ın kültürü birbirlerine çok yakın.
Türk erkeklerinin Rus kadınlara olan ilgisi, araştırmayla da kanıtlandı.
Son 5 yılda Türkiye'ye 12 bin Rus gelinin gelmesi, sosyal medyada olay oldu.
Rus kadınlar da "Türk ve Ruslar'ın kültürü birbirlerine çok yakın.
Avrupa gibi değil. Ruslar ve Türkler'in de misafirperverliği aynı. Bir de buranın vazgeçilmez iklimi var" diyerek neden Türk erkekleriyle evlendiklerini açıkladı.
İŞTE BAZI YORUMLAR:
Sıcak denizlere inme politikası.
Bi tanesi niye abime denk gelmedi de yengemle evlendi.
Memleket Baltaci Mehmet Paşa dolu hepsi Rus istiyor.
Ruslar kaleyi içten fethediyor.
Ruslar, bu yolla tüm dünyayı fethedecek.
Bizim kadınlar öküz ve odun güzellemeleri yapadursun atı alan Üsküdar'ı geçiyor.
12 bin+1 aranıyor.