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    • 07.02.2021 21:03
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    İstanbul 'de 2 gündür haber alınamayan bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu

    Son dakika haberi... istanbul 'de ailesinin iki gündür haber alamadığı bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu.  isimli vatandaşın yanındaki bıçakla beraber kanlar içinde bulunduğu belirtildi.

    DHA
    Apartman bodrumunda ceset!

    İstanbul 'de ailesinin iki gündür haber alamadığı bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

    YANINDA BIÇAKLA KANLAR İÇİNDE
    Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Belli Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinlerinden bir kişi bodrum kata indiği sırada (64) isimli vatandaşı yanındaki bıçakla beraber kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanın bodrum katına inen 112 sağlık ekipleri Sami Yurtbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Sami Yurtbay'ın ölü bulunduğu apartmanda bir dairesinin olduğu, dairede daha önce çocuklarının ikamet ettiği ve ailenin 2 gündür Sami Yurtbay'dan haber alamadığı öğrenildi.

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