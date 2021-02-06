Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.02.2021 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 09:37
    ABONE OL

    Bunu herkes yapmaz! Hesabına yanlışlıkla yatan 20 bin doları iade etti

    'da yaşayan 42 yaşındaki Sevim Sevim hesabını kontrol ettiği sırada fazladan 20 bin dolar olduğunu fark etti. Banka şubesine giden Sevim, yapılan incelemede paranın 'da bir firma tarafından yanlışlıkla hesabına aktarıldığını belirledi. Firma yetkilisiyle yaptıkları görüşmenin ardından parayı iade ettiğini anlatan Sevim, "Firmanın durumdan haberi yoktu. Kendileri, bana teşekkürlerini iletti" dedi.

    DHA

    Batmanlı Sevim Sevim, banka mobil uygulamasından hesabını kontrol edince fazladan 20 bin dolar olduğunu gördü. Durumu anlattığı eşi Veysi Sevim ile banka şubesine giden Sevim Sevim, havalenin Hatay'daki meyve suyu firmasından yapıldığını öğrendi.

    20 BİN DOLARI İADE ETTİ
    Sevim, banka çalışanları aracılığıyla firma yetkilileri ile görüştü. Firmanın yetkilileri, Sevim'e havaleden haberlerinin olmadığını söyledi. Yapılan kontrolde, paranın yanlışlıkla gönderildiği ortaya çıktı. Sevim de 20 bin doları firmaya havale yoluyla iade etti.



    "OLMASI GEREKENİ YAPTIK"
    Döviz hesabına gelen 20 bin doları görünce şaşırdığını söyleyen Sevim Sevim, "Bir anda şok oldum. Hemen eşime haber verdim çünkü böyle bir havaleyi beklemiyordum. Eşimle birlikte banka şubesine gittik. Bankada araştırdık.

        Havalenin Hatay'da bir meyve suyu firmasından geldiğini öğrendik. Havaleden onların bile haberleri yoktu. Söz konusu firmayı aradık. Havalenin hesabımıza geldiğini söyleyince onlar da şaşırdı. 20 bin doları firmaya iade ettik. Onlar da bizim bu jestimize teşekkür etti. Olması gerekeni yaptık" diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Bunu herkes yapmaz! Hesabına yanlışlıkla yatan 20 bin doları iade etti