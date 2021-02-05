Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2021 06:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 07:52
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Tuzla'da fabrika yangını

    Son dakika haberine göre, 'un ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İHA
    Tuzla'da fabrika yangını!

    Tuzla Orhanlı bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.


    Yangın, Tuzla Orhanlı Bölgesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Acil servis ekipleri hazır bekletildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Tuzla'da fabrika yangını