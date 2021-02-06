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    • 06.02.2021 16:55
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    • 06.02.2021 16:55
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    çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? ne zaman açıklanır?

    sonuçları ne zaman açıklanır? için heyecan dorukta. 106 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibini bulacağı hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın üçüncü çekilişinde büyük ikramiyenin 106 milyon TL'yi aşacağı belirtiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

    Sayısal Loto'da büyük ikramiye için heyecan dorukta. 106 milyon TL'yi aşan ve büyük ilgi gören Sayısal Loto çekilişinde milyonlarca lira ikramiye dağıtılacak. 6 Şubat Cumartesi tarihli çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak. Şans oyunu oynayan vatandaşlar Süper Loto sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta hangi kanalda?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Çekiliş saat 21:30'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    TV8'de yayınlanan Survivor'da, Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, günü gerçekleşecek çekilişte 106 milyon TL sahibini bulacak.

    Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

        Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberler Yaşam Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır?