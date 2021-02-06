Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır?

Sayısal Loto'da büyük ikramiye için heyecan dorukta. 106 milyon TL'yi aşan ve büyük ilgi gören Sayısal Loto çekilişinde milyonlarca lira ikramiye dağıtılacak. 6 Şubat Cumartesi tarihli çekilişte büyük ikramiye sahibini bulacak. Şans oyunu oynayan vatandaşlar Süper Loto sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta hangi kanalda?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çekiliş saat 21:30'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TV8'de yayınlanan Survivor'da, Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, günü gerçekleşecek çekilişte 106 milyon TL sahibini bulacak.
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.