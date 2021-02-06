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    • 06.02.2021 17:02
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    • 06.02.2021 17:13
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    i bulundu! Tam tamına 125 bin yıllık

    'de çok önemli bir keşif yapıldı. İki amatör avcısı kardeş 'ndaki sahilde 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosili buldu.

    Tam tamına 125 bin yıllık

    İngiltere'de Luke Ferguson ve Joe Ferguson adlı fosil avcısı kardeşler, Wight Adası'nın Brighstone Sahili'nde 125 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen file ait kemik buldu.

    25-30 kilo ağırlığındaki kemiklerin, 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığındaki bir file ait olabileceği ifade edildi. Ferguson kardeşler fosil kemiğin fotoğrafını uzmanlar tarafından incelenmek üzere Wight'taki Dinozor Adası müzesine gönderdi.

    Joe Ferguson, buldukları kalıntıyla ilgili, "Yarısı sanki çizgi film dekoru gibi kumdan çıkmıştı. İnanılmazdı. Kazmak zorunda bile kalmadık, çekince hemen çıktı. Oldukça heyecan vericiydi" diye konuştu.

        BULUNDUĞU YER BAKIMINDAN EŞSİZ
        Müzenin Genel Müdürü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazı kemiği olduğunu ve 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olabileceğini belirtti. Böylesi bir kemiğin adanın bu tarafında "nadir bulunduğunu" söyleyen Munt, fosilin "bozulmadan kalabilmiş olması ve bulunduğu yer bakımından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti.
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