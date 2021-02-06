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    • Yaşam
    • 06.02.2021 18:34
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    • 06.02.2021 18:40
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    'deki otoyol gişelerinde katliam gibi kaza! 2 kişinin ölümüne neden oldu

    'ın ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya, başka bir otomobilin neden olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, gişeye yanaşan otomobil, diğer otomobilin sıkıştırması sonucu beton bariyere çarptığı keydedildi.


    Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişelerinde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı.



    Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise hastanede tedavi altına alındı.



    Kazada hayatını kaybeden sürücü Ali İlkimen

    AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÇTI
    Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.



        Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi.



        KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇ KAÇTI
        Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü O.B.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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