



KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇ KAÇTI

Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü O.B.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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