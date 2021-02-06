Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişelerinde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Ali İlkimen
AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÇTI
Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.