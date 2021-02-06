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    • 06.02.2021 17:39
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    • 06.02.2021 17:40
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    'da freni patlayan kamyon devrildi: 6 yaralı

    'nın ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Alev alan kamyon kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonda sıkışan kadın ve çocuklar...

    AA
    Freni patlayan kamyon devrildi: Çok sayıda yaralı

    'dan istikametine giden idaresindeki 49 AAJ 516 plakalı kumaş yüklü kamyon, 'nde freninin patlaması sonucu devrildi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve ekipleri sevk edildi.

    Kamyonda sıkışan sürücü Aydoğdu ile 2'si kadın, 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kamyondan dökülen kumaşlar nedeniyle Malatya-Kayseri D300 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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