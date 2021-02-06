Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Cumartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 173.54 milyar dolar düzeyindeydi.
İŞLEM HACMİ 173 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE
Toplam 8,407 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,365 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 173 milyar dolar düzeyindeydi.
PAYPAL'IN KRİPTO PARA PLANI
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "PayPal CEO'su kripto para planlarını açıkladı" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Şu anki sistemin geleneksel olduğunu ve yavaş ilerlediğini belirten PayPal CEO'su Daniel Schulman, işlemlerin saniyeler içinde bittiği bir gelecek hayal ettiklerini dile getirdi. PayPal olarak bu durumun öncülerinden olmak istediklerini vurgulayan Schulman, sadece kripto paralar, dijital paralar ve blokzincir için çalışacak ekip kurduklarını söyledi. Planlar arasında 29 milyon işletmede müşterilere kripto para ile ödeme seçeneği sunulması planlanıyor.