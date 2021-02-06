PAYPAL'IN KRİPTO PARA PLANI

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "PayPal CEO'su kripto para planlarını açıkladı" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Şu anki sistemin geleneksel olduğunu ve yavaş ilerlediğini belirten PayPal CEO'su Daniel Schulman, işlemlerin saniyeler içinde bittiği bir gelecek hayal ettiklerini dile getirdi. PayPal olarak bu durumun öncülerinden olmak istediklerini vurgulayan Schulman, sadece kripto paralar, dijital paralar ve blokzincir için çalışacak ekip kurduklarını söyledi. Planlar arasında 29 milyon işletmede müşterilere kripto para ile ödeme seçeneği sunulması planlanıyor.