İstanbul trafiğindeki ortalama zaman kaybı 'zirve saatler'de neredeyse 3 kat artarken, normalde 15 dakikada gidilecek mesafelere ancak 1 saatte ulaşılıyor.

Bu durum ise hem zaman hem ekonomik kayıpların yanı sıra emisyon kirliliği, stres ve hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlara neden oluyor.

20 KM'NİN ALTINDA

İstanbul'da son yapılan ölçümlere göre, Aralık ayında işe gidiş-geliş saatlerindeki araç hızları 20 km'nin altına inerken, ortaya çıkan tabloyu Milliyet için analiz eden Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy şu bilgileri paylaştı: