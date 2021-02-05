CHP'li çıkmıştı! Metrobüs sapığına verilen 6 yıllık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

"KADININ YALAN BEYANDA BULUNMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmemesine değinilen gerekçeli kararda, müştekinin namus ve iffeti ile ilgili bir konuda yalan beyanda bulunmasının ve sanık ile herhangi bir husumetinin bulunmaması nedenleriyle kadının yalan beyanda bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığının kabul edildiği ifade edildi.

"ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA UYGULANMAMALI"

Gerekçeli kararda "Suçlar açısından mağdurun kendi iffet ve onurunu zedeleyecek şekilde beyanda bulunması beklenemeyeceğinden 'Şüpheden sanık yararlanır' şeklindeki evrensel ilkenin cinsel saldırı suçları açısından mutlak bir şekilde uygulanmaması gerekecektir" şeklinde ifadeler kullanıldı. Mahkeme, bu tespitinde de Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı emsal gösterdi.