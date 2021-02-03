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    • 04.02.2021 00:14
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    Psikiyatri hastası, istediği ilacı yazmayan kadın un

    'ta psikiyatri hastası Emrah Ş. (26), 'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbetti. Öztürk'ün ayak bileği kırılırken, Emrah Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    İstediği ilacı yazmayan doktorun ayağını kırdı

    Olay, bugün öğle saatlerinde Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.

    PSİKKİYATRİ HASTASI İSTEDİĞİ İLACI YAZMAYAN DOKTORA SALDIRDI

    Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı belirtilen psikiyatri hastası Emrah Ş, hastanede Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu. Emrah Ş, doktordan kendisine kullandığı ilacı tekrar yazmasını istedi. Dr. Öztürk ise kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını, başka ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Emrah Ş, doktora saldırdı. Emrah Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği ileri sürüldü.

    Emrah Ş, odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

        Emrah Ş, haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi.

        Yaralanan Dr. Öztürk, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk, ameliyata alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        TUTUKLANDI

        Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbeden Emrah Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan doktorun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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