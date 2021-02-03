Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    spor teknik direktörü 'nın taktığı kasket popüler oldu

    spor teknik direktörü , kasketi taktı. maçından galip ayrıldı. Taraftarlar ise kentteki tüm şapkacılara gidip kasket almaya başladı.

    Kaşket

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son maçlara kasket ile çıktı. 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrasında da hem teknik heyet hem futbolcular kasket taktı.

    Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğraf karesinin ardından Trabzonspor taraftarları, soluğu kasket satışı yapan dükkanlarda aldı.

    Babasıyla şapka imalatı yapan 37 yaşındaki Ali Manavoğlu Trabzonspor Kulübü'nün kurucularından Nihat Karanis, teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve merhum Özkan Sümer başta olmak üzere birçok isme özel şapka ürettiklerini anlattı.

        Manavoğlu, "Abdullah hoca sağ olsun, bir vefa örneği göstererek taktığı kasketle Ahmet Suat hocayı andı. Onun gibi kasketi başına taktı. O günden sonra Trabzon'da böyle bir moda oldu." dedi.

        Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan ise "Birçok farklı renk ve şekilde çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Artık kasketler lisanslı olarak TS Club mağazalarında yerini alacak" diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın taktığı kasket popüler oldu