Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son maçlara kasket ile çıktı. 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrasında da hem teknik heyet hem futbolcular kasket taktı.
Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğraf karesinin ardından Trabzonspor taraftarları, soluğu kasket satışı yapan dükkanlarda aldı.
Babasıyla şapka imalatı yapan 37 yaşındaki Ali Manavoğlu Trabzonspor Kulübü'nün kurucularından Nihat Karanis, teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve merhum Özkan Sümer başta olmak üzere birçok isme özel şapka ürettiklerini anlattı.