Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde dünyaya geldi.
Güreşle başladığı spora, halterle devam etti.
Naum Şalamanov adıyla Bulgaristan'a 2 dünya şampiyonluğu getirdi. Ancak onun yüreği hep Türkiye'deydi.
Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde dünyaya geldi.
Güreşle başladığı spora, halterle devam etti.
Naum Şalamanov adıyla Bulgaristan'a 2 dünya şampiyonluğu getirdi. Ancak onun yüreği hep Türkiye'deydi.
Bulgaristan'daki Türkler'e yönelik artan baskılardan kurtulmak istedi. "Bulgarlar için ter dökmek istemiyorum" dedi.
TARİHE GEÇEN OPERASYON
1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın bittiği gün, Bulgar Milli Takımı'ndan kaçtı.
Avustralya'da Naim'in kaçmasını organize eden Ülkücü dört kişilik ekibin başında ise Musa Sayan adlı bir gurbetçi vardı.
Sayan, Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınmasından önce Süleymanoğlu'nu kendi evinde saklamıştı.
Daha sonra da dönemin Başbakanı Turgut Özal bizzat devreye girmişti. İşte Cep Herkülü'nü doğduğu topraklarla buluşturan o isim hayatını kaybetti. Melbourne'de toprağa verildiği öğrenildi.
FİLM GİBİ
Türkiye Naim'i kaçırmak için 1986'da harekete geçti.
Yer olarak Melbourne'deki Dünya Şampiyonası seçildi.
Bulgaristan'dan göç edip Avusturalya'ya yerleşen Bekir Selamoğlu, Naim'i kaldığı otelden alıp Musa Sayan'ın kullandığı araca bindirdi.
Sayan ise Naim'i evinde saklayıp Londra'ya gönderdi. Cep Herkül'ü Başbakan Turgut Özal'ın gönderdiği uçakla Türkiye'ye getirildi.