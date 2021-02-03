Aslen İngiliz Worcester'lı olan Charlton Whitthall, oğullarından ikisini 1809'da İzmir'e gönderdi ve ardından da kendisi geldi. Sultan Abdülmecit İzmir'e geldiğinde Whitthall Malikhanesi'nde kalırdı. Charlton Whitthall, Bornova'da öldü ve buradaki Anglikan Mezarlığı'na gömüldü. Ailenin bir kısmı daha sonra İstanbul'a yerleşti. Kurdukları şirketleri 1973'e kadar faaliyette bulundu. Aile İstanbul Kadıköy'deki işte o Whitthall Köşkü'nde ikamet etti.