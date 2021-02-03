Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nun son günlerini geçirdiği Whitthall Köşkü'nün hikayesi merak uyandırıyor

    Gelenekselden geleceğe köprü kuran sanatçı , son günlerini Whitthall Köşkü’nde geçirdi. O köşkün ilk sahipleri, İngilizler’di. Peki o İngilizler, kimlerdi? İşte Barış Manço'nun da konakladığı Whitthall Köşkü'nün hikayesi.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Barış Manço, son günlerini Whitthall Köşkü’nde geçirdi

    Merhum sanatçı Barış Manço, yaptığı televizyon programları sonrasında "Barış Manço 81300 Modaİstanbul" olarak mektup adresi verirdi. İşte o ev aslında tarihe geçen adıyla Whitthall Köşkü'ydü.

    Köşkün ilk sahibi Dowson isimli bir İngiliz'di. Malzemeleri Avrupa'dan getirilen köşk daha sonra bir Alman'a oradan da Kadıköy'le özdeşleşmiş Zühtü Paşa'nın torununa satıldı. Köşkün Mülkiyeti 1965'te James Whithall'a, 1985'te de Barış Manço'ya geçti. Levanten Whithall Ailesi, bir dönem Osmanlı ve Cumhuriyet'e damga vurmuştur.

    Aslen İngiliz Worcester'lı olan Charlton Whitthall, oğullarından ikisini 1809'da İzmir'e gönderdi ve ardından da kendisi geldi. Sultan Abdülmecit İzmir'e geldiğinde Whitthall Malikhanesi'nde kalırdı. Charlton Whitthall, Bornova'da öldü ve buradaki Anglikan Mezarlığı'na gömüldü. Ailenin bir kısmı daha sonra İstanbul'a yerleşti. Kurdukları şirketleri 1973'e kadar faaliyette bulundu. Aile İstanbul Kadıköy'deki işte o Whitthall Köşkü'nde ikamet etti.

        CAROLİNE KOÇ'UN DEDESİ
        Kalp krizinden hayatını kaybeden işadamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Giraud'un ailesi olan Giraud'lar da İzmir'in eski ve köklü bir Levanten'lerindendir. Giraud'lar, İzmir'e ilk kez 1761'de gelmiş ve 1850'lerde Bornova'ya yerleşmiş, Fransız ve Venedik kökenli bir ailedir.

        Caroline Hanım'ın babası Herve Giraud'un amcası Harold Giraud, önce İzmir'de orduya üniforma yapan bir tekstil fabrikası kurdu. Giraud'lar daha sonra da İzmir'in ilk sanayi tesisleri olan Yün Mensucat ve İzmir Basma'nın da Whitthall ailesiyle birlikte kurucu ortağı oldu. Giraud'lar ve Whithall'lar birlikte aynı zamanda İzmir'de ilk at yarışlarını düzenlemişti. oyunlarına İzmir adına katılmıştı.

        FUTBOLCU DAMAT
        Rahmi Bey'in yakın dostu Henri Giraud, Caroline Koç'un dedesidir. Uzun yıllar Fenerbahçe yöneticiliği ve 1955-1958 arasında başkanlık da yapan Zeki Rıza Bey, bir dönem de Su Sporları Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Futbol sonrası siyasete ve ticarete atılan Zeki Rıza Bey, Alexander Whitthall'un da damadıydı.

            MÜZE OLDU
            Barış Manço, "Barış Manço, 81300, Moda" adresindeki Whitthall Köşkü'nü satın aldı ve ailesiyle burada yaşamaya başladı. Ancak 1 Şubat 1999'da ölümünün ardından borçları yüzünden bu köşk satılığa çıkarıldı. Sonunda Kadıköy Belediyesi öncülüğü ve Türk Halk Bankası katkıları ile içerisinde eserler ürettiği bu köşk yenilenerek müze haline getirildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Barış Manço'nun son günlerini geçirdiği Whitthall Köşkü'nün hikayesi merak uyandırıyor