Merhum sanatçı Barış Manço, yaptığı televizyon programları sonrasında "Barış Manço 81300 Modaİstanbul" olarak mektup adresi verirdi. İşte o ev aslında tarihe geçen adıyla Whitthall Köşkü'ydü.
Köşkün ilk sahibi Dowson isimli bir İngiliz'di. Malzemeleri Avrupa'dan getirilen köşk daha sonra bir Alman'a oradan da Kadıköy'le özdeşleşmiş Zühtü Paşa'nın torununa satıldı. Köşkün Mülkiyeti 1965'te James Whithall'a, 1985'te de Barış Manço'ya geçti. Levanten Whithall Ailesi, bir dönem Osmanlı ve Cumhuriyet'e damga vurmuştur.
Aslen İngiliz Worcester'lı olan Charlton Whitthall, oğullarından ikisini 1809'da İzmir'e gönderdi ve ardından da kendisi geldi. Sultan Abdülmecit İzmir'e geldiğinde Whitthall Malikhanesi'nde kalırdı. Charlton Whitthall, Bornova'da öldü ve buradaki Anglikan Mezarlığı'na gömüldü. Ailenin bir kısmı daha sonra İstanbul'a yerleşti. Kurdukları şirketleri 1973'e kadar faaliyette bulundu. Aile İstanbul Kadıköy'deki işte o Whitthall Köşkü'nde ikamet etti.