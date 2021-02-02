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    ABD Kongre Binasında

    ABD Başkanı ’in başkanlık yemin töreninden önce Trump yanlıları tarafından basılan Kongre Binası’nda, dünyanın 23 kanun yapıcı şahsiyetinin rölyefi var. Bunlar arasında , önemli bir yer tutuyor.

    TAYFUN ER
    Muhteşem Süleyman ABD Kongre Binasında

    Amerikan Kongre Binası olarak anılan, aslında Washington'da bir kampüs içindeki çok sayıdaki binadan oluşan yerin ismi Capitol'dür. Antik Roma'da bazı Tanrılar adına dört yılda bir yapılan oyunların yer aldığı Capitolium Tepesi'nden ismini alıyor.

    George Washington tarafından temeli atılan Capitol, İngilizler tarafından yakıldıktan ve dar gelip kubbesi genişletilmesi için tekrar inşa edildiğinden dolayı üç kez yapılmış kabul ediliyor. Kubbesinin görkemiyle biliniyor.

    Bu bina, özellikle ünlü yazar Dan Brown'ın kitaplarında isminin geçmesiyle ziyaretçi sayısını çok arttırmıştır. Binayı tanıtan broşürde aynen şöyle yazmaktadır.

        "Temsilciler Meclisi'nin balkonunun kapılarının üzerindeki 23 mermer kabartma portre, çalışmaları Amerikan Hukuku'nun temeline dayanan ilkelerin oluşması ile ilintili tarihi şahsiyetleri resmetmektedir. Salon 1949-1950 yılları arası tekrar düzenlenirken yerleştirilmişlerdir. Yedi heykeltıraş tarafından beyaz Vermont mermerinden yarım kabartma şeklinde ortaya çıkarılmıştır ve plakaların her biri 28 inç (1 inç= 2,54 santim) çapındadır.

        Salonun doğu tarafındaki on bir tasvir sola; batı tarafındaki tasvirler ise sağa bakmaktadır. Böylelikle hepsi yüzlerini kuzey duvarının ortasındaki Musa'nın tam yüzünün tasvir edildiği kabartmaya doğru çevirmişlerdir."

        KİMLER VAR?


            Diğer kanun koyucu olan kişi olarak seçilip heykeli yapılan kişiler şunlardır: Hz. Musa, George Mason, Robert Joseph Pothier, Jean Baptiste Colbert, I. Edward I, X. Alfonso, IX. Gregory, I. Saint Louis Justinian, Tribonian, Lycurgus, Hammurabi, Solon Papinian Gaius, Maimonides (Musa ibn Meymun), Papa III. Innocent, Simon de Montfort, Hugo Grotius, Sir William Blackstone.

            SİVİL VE ASKERİ KANUNLARI YAPTI


            Bu tarihi binada, kanun koyucu olarak Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman da vardır. Tanıtım metninde ise Sultan Süleyman'dan "Osmanlı İmparatoru Süleyman (1494- 1556) sivil ve askeri kanunları düzenledi. Karışıklık içindeki bölgeleri birleştirip bir imparatorluğa dönüştürdü" diye bahsedilmektedir.
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