Amerikan Kongre Binası olarak anılan, aslında Washington'da bir kampüs içindeki çok sayıdaki binadan oluşan yerin ismi Capitol'dür. Antik Roma'da bazı Tanrılar adına dört yılda bir yapılan oyunların yer aldığı Capitolium Tepesi'nden ismini alıyor.
George Washington tarafından temeli atılan Capitol, İngilizler tarafından yakıldıktan ve dar gelip kubbesi genişletilmesi için tekrar inşa edildiğinden dolayı üç kez yapılmış kabul ediliyor. Kubbesinin görkemiyle biliniyor.
Bu bina, özellikle ünlü yazar Dan Brown'ın kitaplarında isminin geçmesiyle ziyaretçi sayısını çok arttırmıştır. Binayı tanıtan broşürde aynen şöyle yazmaktadır.