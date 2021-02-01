İstanbul Ümraniye'de hareketli anlar yaşandı. Uyuşturucu satışı yapıldığı şüphesiyle durdurulmak istenen otomobildeki şüphelilere polis uyarı ateşi açtı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldıkları otomobili durdurmak istedi.

POLİS ARACINA KURŞUN İSABET ETTİ

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, bulundukları iki sivil polis aracıyla şüphelilerin peşine düştü. Şüphelileri durdurmak için uyarı ateşi açıldı. Seken kurşunlar polis aracına isabet etti. Şüpheliler, polis araçlarının arasından sıyrılarak otomobilleriyle kaçtı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.