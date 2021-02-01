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    • 01.02.2021 22:44
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    'da hasta taşıyan ambulansın da karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var...

    'da hasta taşıyan ambulans TIR'la çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    AA
    Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı!

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında hasta taşıyan bir ambulansında olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
    Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, Recep Aslan idaresindeki 54 E 6555 plakalı hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, Yunus Emre Uzun yönetimindeki 54 KK 544 plakalı otomobil ve Serdar Uçar'ın kullandığı 17 ABY 843 plakalı TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada sürücüler, ambulans görevlileri Bahar Uyar, Özge Özer ve hasta Halise Ayar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

    Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Bahar Uyar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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