Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında hasta taşıyan bir ambulansında olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, Recep Aslan idaresindeki 54 E 6555 plakalı hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, Yunus Emre Uzun yönetimindeki 54 KK 544 plakalı otomobil ve Serdar Uçar'ın kullandığı 17 ABY 843 plakalı TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler, ambulans görevlileri Bahar Uyar, Özge Özer ve hasta Halise Ayar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.