'Kocişim çok tatlısın' sözü sonrası cinayet! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sevcan E.'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini talep etti.
VARLIOĞLU'NUN BABASI İKİ SANIĞINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Mütalaada, sanık Mustafa E.'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre, Maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu, her iki sanığında cezalandırılmasını talep ederken, tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan E.'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Mustafa E.'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi.