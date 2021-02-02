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    • 02.02.2021 08:58
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    'Kocişim çok tatlısın' sözü sonrası cinayet! Çocukluk arkadaşını öldürdü

    'da geçen yıl 11 Haziran'da karısı . ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşı 30 yaşındaki 'nu öldüren 27 yaşındaki .'nin yargılamasına dün devem edildi. Mustafa E., önceki duruşmada, "Eşim maktule 'Kocişim çok tatlısın' deyince kendimi kaybettim" demişti. Duruşmada Sevcan E., "Maktul ile aramızda ilişki vardı. Sanık ile ayrılık sürecindeydik. Sanığa yardım etmedim" sözleriyle kendisini savundu.

    'Kocişim çok tatlısın' sözünün geçtiği cinayet

    Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sevcan E.'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini talep etti.

    VARLIOĞLU'NUN BABASI İKİ SANIĞINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
    Mütalaada, sanık Mustafa E.'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre, Maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu, her iki sanığında cezalandırılmasını talep ederken, tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

    DURUŞMA ERTELENDİ
    Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan E.'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Mustafa E.'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi.

        24 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
        İddianamede sanık Mustafa E.'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sevcan E. hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
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