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    • 01.02.2021 20:17
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    • 01.02.2021 20:22
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    'daki mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu

    'nın ilçesinde milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran, içerisinde insan yapımı mağaralar bulunan , mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

    AA
    Bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu

    Karapınar'ın kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle ön plana çıkan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

    Milattan öncesine ait yaşam izlerini de barındıran, içerisinde insan yapımı mağaralar bulunan obruk, mevsimsel kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

    Obruğu gezmeye gelen ziyaretçiler, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyor.

        Arkadaşları ile obruğu görmeye gelen Veysel Zengin, obruğun tamamen kurumasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

        "DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA YERLİ VE YABANCI TURİSTİN ZİYARET ETTİĞİ BİR YERDİ"

        Obruk içerisinde kayadan oyma mağaralar olduğunu ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

        "Bu obruk birçok medeniyetin izlerin taşıyor. Obruk, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdi. Birçok insan obruğun güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye gelir ve kamp kurardı. Şimdi ise hayal kırıklığı yaratıyor. Obrukta bir damla su kalmamış. Bir zamanlar içerisinde balıklar yaşıyordu. Şimdi ortasındaki ağaçlar ve bitkiler görülüyor. Yeraltı su seviyesinin azalması, kuraklık buradaki güzelliği yok etti. Meke Gölü de daha önce kurmuştu. Acıgöl ve Meyil göllerinde de su çekilmeleri devam ediyor. Umarım kuraklık sona erer ve obruk tekrar eski günlerine kavuşur."
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