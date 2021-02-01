Arkadaşları ile obruğu görmeye gelen Veysel Zengin, obruğun tamamen kurumasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

"DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA YERLİ VE YABANCI TURİSTİN ZİYARET ETTİĞİ BİR YERDİ"

Obruk içerisinde kayadan oyma mağaralar olduğunu ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Bu obruk birçok medeniyetin izlerin taşıyor. Obruk, daha önce çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir yerdi. Birçok insan obruğun güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye gelir ve kamp kurardı. Şimdi ise hayal kırıklığı yaratıyor. Obrukta bir damla su kalmamış. Bir zamanlar içerisinde balıklar yaşıyordu. Şimdi ortasındaki ağaçlar ve bitkiler görülüyor. Yeraltı su seviyesinin azalması, kuraklık buradaki güzelliği yok etti. Meke Gölü de daha önce kurmuştu. Acıgöl ve Meyil göllerinde de su çekilmeleri devam ediyor. Umarım kuraklık sona erer ve obruk tekrar eski günlerine kavuşur."