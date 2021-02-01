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    • 01.02.2021 12:02
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    • 01.02.2021 12:02
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    : ’de şiddetli lodos sı! Ağaçlar devrildi elektrik telleri koptu

    haberine göre ’de etkili olan lodos sında, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Yetkililer, elektrik kablolarını onarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar ise ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Fırtına ağaçları otomobilin üzerine devirdi!

    'de etkili olan lodos sında, kent merkezinde, askeri alandaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki bir araca zarar verdi.

    Lodosun etkili olduğu Ayvacık ilçe merkezinde, Çiftlik Mahallesi'nde de 3 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik kablolarını kopardı. İlçeye bağlı Söğütlü köyünde ise 2 ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.



    Yetkililer, elektrik kablolarını onarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar ise ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.


    YURTTA HAVA DURUMU
    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19
    Adana: Parçalı bulutlu 16
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 16
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

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    Haberler Yaşam Son dakika: Çanakkale’de şiddetli lodos fırtınası! Ağaçlar devrildi elektrik telleri koptu