Tam Senin Tarzın dünyaya açıldı

Girişimci işadamı Murat Kızılgedik'in kurduğu, www.tamsenintarzin.co adresi üzerinden tüketiciye sunulan giyim markası Tam Senin Tarzın'ın tasarımları, moda tutkunlarının beğenisini kazandı. Sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen markanın ünü, kısa sürede elde ettiği başarıyla ülke sınırlarını aştı.

AMERİKA'DAN TEKLİF

Merkezi İstanbul'da bulunan Tam Senin Tarzın markası talep üzerine dünyaya açıldı; İngiltere, Hollanda, Fransa, Lübnan, Filistin, Gürcistan, Fas ve bazı Afrika ülkelerinde bayilikleri hizmete girdi. Son olarak Amerikalı bir girişimci grubuyla online satış için anlaşma yapan Murat Kızılgedik, "Florida merkezli grupla prensipte anlaştık. Yalnızca nakliye ile ilgili detaylar kaldı. Onları da kısa sürede netleştirip tasarımlarımızı Amerika'ya göndereceğiz" dedi.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Pandemi döneminde üretime devam ederek ekonomiye katkıda bulunduklarına dikkat çeken Murat Kızılgedik, özellikle kadın istihdamına destek verdiklerini de dile getirdi: "Kadınların çalışma hayatına katılmasını önemsiyorum. Markamız için çalışan personelin büyük çoğunluğu bu nedenle kadınlardan oluşuyor."