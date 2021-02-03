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    • Yaşam
    • 03.02.2021 17:37
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    • 03.02.2021 17:39
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    dünyaya açıldı

    İşadamı , “” markasıyla dünyaya açıldı. ’den ’ya birçok ülkede markanın bayilikleri kuruldu. Kızılgedik, son olarak online satış için Amerikalı bir girişimci grubuyla anlaştı.

    Tam Senin Tarzın dünyaya açıldı

    Girişimci işadamı 'in kurduğu, www.tamsenintarzin.co adresi üzerinden tüketiciye sunulan giyim markası 'ın tasarımları, moda tutkunlarının beğenisini kazandı. Sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen markanın ünü, kısa sürede elde ettiği başarıyla ülke sınırlarını aştı.

    AMERİKA'DAN TEKLİF
    Merkezi 'da bulunan Tam Senin Tarzın markası talep üzerine dünyaya açıldı; , , , , Filistin, Gürcistan, Fas ve bazı Afrika ülkelerinde bayilikleri hizmete girdi. Son olarak Amerikalı bir girişimci grubuyla online satış için anlaşma yapan Murat Kızılgedik, "Florida merkezli grupla prensipte anlaştık. Yalnızca nakliye ile ilgili detaylar kaldı. Onları da kısa sürede netleştirip tasarımlarımızı Amerika'ya göndereceğiz" dedi.

    KADIN İSTİHDAMINA DESTEK
    Pandemi döneminde üretime devam ederek ekonomiye katkıda bulunduklarına dikkat çeken Murat Kızılgedik, özellikle kadın istihdamına destek verdiklerini de dile getirdi: "Kadınların çalışma hayatına katılmasını önemsiyorum. Markamız için çalışan personelin büyük çoğunluğu bu nedenle kadınlardan oluşuyor."

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