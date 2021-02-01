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    • 01.02.2021 17:24
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    : 'te korkunç olay: Tonlarca kar kütlesi çatıdan düştü! 3 çocuk yaralı

    haberine göre 'te 7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri kar kütlesi altında başka birinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.


    'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü.

    Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye , , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



    Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



    Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Bitlis'te korkunç olay: Tonlarca kar kütlesi çatıdan düştü! 3 çocuk yaralı