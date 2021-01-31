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    • 01.02.2021 01:26
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    ’te kimlik sorgusu yapan bir bekçiye araba ile çarparak kaçtılar!

    Son dakika haberi... ’te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Kimlik soran bekçiye çarpıp kaçtılar!

    'te denetimler sırasında kimlik sorgusu yapan bekçilerden birine otomobil çarparak kaçtı.

    Olay, saat 22.30 sıralarında Canfeda Cami Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgusu GBT yapan bekçilerden birine sokak içerisinden ilerleyen otomobil çarparak kaçtı.


    Otomobilin çarptığı bekçi yaralanarak yere düşerken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bekçi, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK
    Bekçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çarparak kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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