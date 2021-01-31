Ünlü Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında hayatını kaybetti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?
Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.