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    Kutmangil ailesinde miras kavgası! Dava açtılar...

    Kutmangil ailesinde, miras kavgası başladı. Kutmangil’in eşi, şirketin zarar ettirildiği iddiasıyla dava açtı. Mirasçıların bu şikayeti üzerine 'in kardeşleri ve 'ın aralarında olduğu 5 kişiye dava açıldı.

    Miras kavgası
    İstanbul'da 1996'da silahlı saldırı sonucu öldürülen işadamı Bekir Kutmangil'in mirasçıları olan eşi ile çocukları ve , ortağı oldukları şirketlerde 33 milyon lira zarara uğratıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Mirasçıların bu şikayeti üzerine 'in kardeşleri Fazlı Kutmangil ve 'ın aralarında olduğu 5 kişiye dava açıldı. Yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına geçen perşembe başlandı.



    Nebahat Kutmangil, 1996'da öldürülen eşinin mirasını koruyor.


    FATİH ULAŞ

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