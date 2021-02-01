Kutmangil ailesinde miras kavgası! Dava açtılar...

İstanbul'da 1996'da silahlı saldırı sonucu öldürülen işadamı Bekir Kutmangil'in mirasçıları olan eşi Nebahat Kutmangil ile çocukları Ali Esat Kutmangil ve Farah Kutmangil Bueno, ortağı oldukları şirketlerde 33 milyon lira zarara uğratıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Mirasçıların bu şikayeti üzerine Bekir Kutmangil'in kardeşleri Fazlı Kutmangil ve Neşe Doğan'ın aralarında olduğu 5 kişiye dava açıldı. Yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına geçen perşembe başlandı.
Nebahat Kutmangil, 1996'da öldürülen eşinin mirasını koruyor.
FATİH ULAŞ
Mirasçıların bu şikayeti üzerine Bekir Kutmangil'in kardeşleri Fazlı Kutmangil ve Neşe Doğan'ın aralarında olduğu 5 kişiye dava açıldı. Yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına geçen perşembe başlandı.
Nebahat Kutmangil, 1996'da öldürülen eşinin mirasını koruyor.
FATİH ULAŞ