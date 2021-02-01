Sokakta ev tipi terlik modası bu yıla da damgasını vuracak. Pandemi nedeniyle rahatlığa fazlasıyla alıştığımız, konfora önem verdiğimiz bu dönemde sokakta ev rahatlığı ön plana çıkacak.
Ev tipi terliklerin bu nedenle bu yıl da büyük talep görmesi bekleniyor. Çarşı-pazarda 10 liradan başlayan fiyatlarla tezgaha çıkarılan terlikler, lüks markaların koleksiyonlarında ise 11 bin liraya varan fiyatlarla yer buluyor.
Ev tipi terliklerin bu nedenle bu yıl da büyük talep görmesi bekleniyor. Çarşı-pazarda 10 liradan başlayan fiyatlarla tezgaha çıkarılan terlikler, lüks markaların koleksiyonlarında ise 11 bin liraya varan fiyatlarla yer buluyor.