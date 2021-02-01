Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ev tipi ler bu yıl da sokaklara taşınacak

    Sokakta ev tipi modası bu yıla da damgasını vuracak. Pandemi nedeniyle rahatlığa fazlasıyla alıştığımız, konfora önem verdiğimiz bu dönemde sokakta ev rahatlığı ön plana çıkacak.

    Sokakta ev modası
    Sokakta ev tipi modası bu yıla da damgasını vuracak. Pandemi nedeniyle rahatlığa fazlasıyla alıştığımız, konfora önem verdiğimiz bu dönemde sokakta ev rahatlığı ön plana çıkacak.



    Ev tipi terliklerin bu nedenle bu yıl da büyük talep görmesi bekleniyor. Çarşı-pazarda 10 liradan başlayan fiyatlarla tezgaha çıkarılan terlikler, lüks markaların koleksiyonlarında ise 11 bin liraya varan fiyatlarla yer buluyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ev tipi terlikler bu yıl da sokaklara taşınacak