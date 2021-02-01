Kartal’da villaya şok baskın! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Yurttan haberler

İstanbul Kartal'da jandarma, bir şebeke tarafından uyuşturucu madde imal etmek için kiralanan villaya operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain ele geçirildi. Jandarmanın baskın anları kameralara yansıdı.
SADECE DÜELLO!
Osmaniye'de Fatma Pınar K. adlı kadının evinden kavga sesleri geldi. Bir süre sonra sesler kesilince bu kez binaya K.'nın kısa süre önce boşandığı eşi Erkan U. geldi. U. eski eşinin evinde gördüğü erkek arkadaşı Kürşad Sade ile bıçaklı kavgaya tutuştu. İkili, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Sade, can verdi. U. ise polise teslim oldu.
OLAYA GELİN!
Çorum'da sahte gelin Nehir Naz lakaplı Hülya Soyler, çobanın evlilik vaadiyle 300 bin lirasını çaldı. Soyler'in 2 kişiyle birlikte Türkiye'nin 35 ilinde 4 milyon liralık daha vurgun yaptığı ortaya çıktı. Tutuklandı.