Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal’da villaya şok baskın! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Yurttan haberler

    Kartal'da jandarma, bir şebeke tarafından uyuşturucu madde imal etmek için kiralanan villaya operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. İşte haberin detayları ve 1 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    Parti rezaleti

    İstanbul Kartal'da jandarma, bir şebeke tarafından uyuşturucu madde imal etmek için kiralanan villaya operasyon düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı.



    Evde yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain ele geçirildi. Jandarmanın baskın anları kameralara yansıdı.



    SADECE DÜELLO!
    Osmaniye'de Fatma Pınar K. adlı kadının evinden kavga sesleri geldi. Bir süre sonra sesler kesilince bu kez binaya K.'nın kısa süre önce boşandığı eşi Erkan U. geldi. U. eski eşinin evinde gördüğü erkek arkadaşı Kürşad Sade ile bıçaklı kavgaya tutuştu. İkili, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Sade, can verdi. U. ise polise teslim oldu.



    OLAYA GELİN!
    Çorum'da sahte gelin Nehir Naz lakaplı Hülya Soyler, çobanın evlilik vaadiyle 300 bin lirasını çaldı. Soyler'in 2 kişiyle birlikte Türkiye'nin 35 ilinde 4 milyon liralık daha vurgun yaptığı ortaya çıktı. Tutuklandı.



        BURAYA KADARMIŞ!
        İstanbul Eyüpsultan Göktürk Yolu'nda polis memuru Halil A. (23), beylik tabancası ile intihar etti. Cansız bedeni olay yerinden geçen bir çoban tarafından bulunan polisin ölmeden önce kuzenine, "Buraya kadarmış benim hikayem. Bundan kimse sorumlu değil diye" mesaj attığı öğrenildi.



        ŞEYTANA BENZETTİM
        Berke Bilge Aslan, cinayet işledi. İfadesi pes dedirtti.



        Ankara'da Berke Bilge Aslan, sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Katil, gözaltına alındı. İfadesinde ise "Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi.



            HAVADA ÇAY KEYFİ
            Bursa'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir (36), 950 metre yüksekliğe çıktı. Özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içti. Bu görüntüler, doğa sporcularının dikkatini çekti. Demir, bir sonraki hedefinin bir arkadaşı ile beraber gökyüzünde karşılıklı kahve içmek olduğunu söyledi.


            Fatih Demir, gökyüzünde hem yamaç paraşütü yaptı hem de çay içti.



            BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ
            2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de Coronavirüs'ü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta sanatçının vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.



            38.1 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 38 milyon 100 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 827'şer lira, 4 bilenler 740'ar lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.



            İKİZ MUTLULUK
            Denizli'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Elif Kızılkaya (25), normalden 3 ay erken doğum yaptı. Bu yüzden minik yavrularda kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan 'Aliyar' ve 'Ensar' isimli yavrulara 4 gün arayla kalp ameliyatı yapıldı. Yoğun bakımda tedavilerine devam eden ikizler, 4.5 aylık olduklarında fıtık rahatsızlığı ortaya çıktı. Daha 6 aylık olmalarına rağmen biri 3 diğeri ise 2 ağır ameliyat geçiren ikizler, anne ve babalarının kucağında hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



            KİMLİK BUNALIMI
            İçişleri             Bakanlığı'nca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi. Bugüne kadar en çok düzeltilen isimler, Rabiye, Hava, Esme, Yunis ve Ümüt oldu. Soyadlarda ise Çoşkun ve Uğuz ilk sırayı aldı. Rabiye adı, Rabia ile değiştirildi, Çoşkun ise Coşkun yapıldı...




            BİR GARİP DOSTLUK
            Edirne'de             emekli postacı Recep Mirzan'ın 36 yıl önce çalışırken yaralı halde bulup iyileştirdiği ve "Garip" adını verdiği kuğuyla dostluğu ilgi çekiyor. Mirzan, "1984'den beri burada, hiç ayrılmadı yanımdan. Nehir taşkınlarında bile buradan gitmedi. Beraber daha çok yaşarız inşallah" dedi.



                ANAOKULU
                Sivas'ta annesi Mahiye Gül'ün sırtında taşımasıyla ilk ve ortaokulu tamamlayan doğuştan bedensel engelli Merve Gül, liseyi de bitirip sekreter olmayı hedefliyor. Genç kız, "Liseyi okumayı çok istiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum. Bu imkanı bana verirlerse elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dedi. Anne Gül ise "Bu zamana kadar verdiğim emekler ve hakkım helal olsun, 'okuyup bir yerlere gelsin' diye çaba verdik" diyor.



                KAN KARDEŞ!
                İstanbul Pendik'te yaşayan Fahrettin Kır, Kızılay'ın aracılığıyla hastalara umut olmak için 22 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Kır, "Rabbim nasip ederse, sağlığımız da elverirse ömrümüz vefa ettiği kadar Kızılay'a kan bağışında bulunmaya devam edeceğim" diye konuştu.



                KADROLU SAHTEKAR
                İSTANBUL                 Beşiktaş'ta 42 yaşındaki Zihni S. adlı kişinin Turan Ç adına ehliyet sınavına girdiği belirlendi. Yapılan araştırmada 42 yaşındaki Zihni S. hakkında; Malatya, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa gibi pek çok kentte başkası adına sınava girmekten tam 31 ayrı dava açıldığı saptandı. Şikâyet üzerine kadrolu sahtekar hakkında İstanbul'da bir iddianame daha hazırlandı. Zanlı, 'alışkın olduğu' suçlamayla bir kez daha hakim karşısına çıkacak. (Atakan IRMAK)

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Yaşam Kartal’da villaya şok baskın! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Yurttan haberler