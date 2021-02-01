Kartal’da villaya şok baskın! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Yurttan haberler





HAVADA ÇAY KEYFİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir (36), 950 metre yüksekliğe çıktı. Özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içti. Bu görüntüler, doğa sporcularının dikkatini çekti. Demir, bir sonraki hedefinin bir arkadaşı ile beraber gökyüzünde karşılıklı kahve içmek olduğunu söyledi.





Fatih Demir, gökyüzünde hem yamaç paraşütü yaptı hem de çay içti.







BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ

2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de Coronavirüs'ü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta sanatçının vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.







38.1 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 38 milyon 100 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 827'şer lira, 4 bilenler 740'ar lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.







İKİZ MUTLULUK

Denizli'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Elif Kızılkaya (25), normalden 3 ay erken doğum yaptı. Bu yüzden minik yavrularda kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan 'Aliyar' ve 'Ensar' isimli yavrulara 4 gün arayla kalp ameliyatı yapıldı. Yoğun bakımda tedavilerine devam eden ikizler, 4.5 aylık olduklarında fıtık rahatsızlığı ortaya çıktı. Daha 6 aylık olmalarına rağmen biri 3 diğeri ise 2 ağır ameliyat geçiren ikizler, anne ve babalarının kucağında hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.