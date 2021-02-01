İstanbul Kağıthane'de işlenen Moğol kadın cinayeti aydınlatıldı. Soruşturmadaki detaylara göre Moğolistanlı Tsogbaatar G., vatandaşı olan sevgilisi Enkhmunkh Erdene Batsukh'u kendisini aldattığı şüphesiyle takip etti.
Çağlayan Adliyesi önünde taksiden inen kadının şoföre sarılıp öpüştüğünü görünce o anları fotoğrafladı. Akşam saatlerinde, sevgilisinin evine giderek camdan içeri giren sevgili, 9 yerden bıçakladığı kız arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı sevgilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
DİLEK YAMAN DEMİR
Çağlayan Adliyesi önünde taksiden inen kadının şoföre sarılıp öpüştüğünü görünce o anları fotoğrafladı. Akşam saatlerinde, sevgilisinin evine giderek camdan içeri giren sevgili, 9 yerden bıçakladığı kız arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı sevgilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
DİLEK YAMAN DEMİR