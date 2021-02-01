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    ’deki Moğol cinayetinin sebebi ortaya çıktı

    ’deki Moğol cinayetinin kıskançlık yüzünden işlendiği ortaya çıktı Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı sevgilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    Kıskançlık
    İstanbul 'de işlenen cinayeti aydınlatıldı. Soruşturmadaki detaylara göre Tsogbaatar G., vatandaşı olan sevgilisi Enkhmunkh Erdene Batsukh'u kendisini aldattığı şüphesiyle takip etti.



    önünde taksiden inen kadının şoföre sarılıp öpüştüğünü görünce o anları fotoğrafladı. Akşam saatlerinde, sevgilisinin evine giderek camdan içeri giren sevgili, 9 yerden bıçakladığı kız arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı sevgilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    DİLEK YAMAN DEMİR
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