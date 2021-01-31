Fatih Karagümrük Kulübü, Fatih Kuruçuk'un hiçbir takıma satılmadığını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç savunma oyuncusu ile sözleşme uzatmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoper için kendileriyle anlaştığı şeklinde basında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulunuldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Kuruçuk'un bonservisini hiçbir yere satmadık ve satmayacağız. Fatih'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini kasım ayından beri uzatmaya çalışıyoruz ancak Fatih ve menajeri tarafından henüz olumlu bir dönüş alamadık. Çalışmaya devam edeceğiz." denildi.