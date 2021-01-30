SON DAKİKA: Fuhuş çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Önce kızın sonra sen ölürsün



ÖNCE KIZINI SONRA SENİ ÖLDÜRÜRÜM

Osman K.'nın hakaretlerine daha fazla dayanamadığım bir gün bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Osman, 'Evinin adresini her şeyini biliyorum. Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum.