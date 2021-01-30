SON DAKİKA: Fuhuş çetesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Önce kızın sonra sen ölürsün

Önceki gün Ankara'da düzenlenen operasyonla 29 kadını fuhuşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları anlattı.
Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı. Kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadın, Osman K. tarafından da tecavüze uğradığını, bırakmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini anlattı. Sabah'ın haberine göre, N.F. şunları söyledi:
'ADIMIZI POLİSE VERİRSEN ÖLÜRSÜN'
İşsizdim. Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomi olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım. Paranın yarısını alıyordu. 'Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı. Birkaç kez fuhuş yaparken polis bastı. Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım. Emniyete gidip dedikleri gibi ifade verdim.