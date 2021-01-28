



ŞAFAK BASKINI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı.