Ankara'da yetiştirme yurtlarından çıkan ya da ailevi sorunları olan kadınları tuzağa düşürerek senet imzalatan ve zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
ŞAFAK BASKINI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı.
Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile birlikte E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.