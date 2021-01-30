SON DAKİKA: Ağır hastalara ölümcül tuzak! Sahte doktordan şarlatan şurubu

Şimdilerde hem paralarını kaybeden, hem sağlıkları daha da kötüleşen çok sayıda kişinin ortak beklentisi, yaşadıkları ağır hastalıklardan kurtulma umuduydu. Mehmet Sıddık Can (41), kendisi ile yolları çeşitli vesilelerle kesişen çok sayıda kişiye her seferinde farklı senaryolar anlattı. Uluslararası bir ilaç devinin Almanya'daki merkezinde üretim bölümünde çalıştığını anlatan Can'ın, "Bu şirket, elimdeki formülleri almanın peşindeydi. Ben formülleri vermek istemediğim için Türkiye'ye kaçtım. Firma da Türkiye'deki diplomamı kayıtlardan sildirdi. Peşime silahlı kişiler dahi taktılar" şeklindeki anlatımını birçok mağdurdan duymak mümkün.
'KAZANÇ BÜYÜK ORTAK OLALIM'
Can hakkında, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları dikkat çekici detaylar içeriyor. Can, iddiaya göre, Türkiye'ye döndükten sonra, bir arkadaşının yardımıyla geceleri askeri bir hastanede gizlice ilaç üretimi yaptığını söyledi. Birçok ağır hastalığı bitkisel ilaçlarla iyileştirdiğini, COVID-19'un dahi ilacını bulduğunu söyleyen Can, temasa geçtiği iş insanlarına da "Bu işte büyük kazanç var. Siz de yatırım yapın. Kazanca da ortak olun" vaadinde bulundu.
'DOKTORU DAHİ İYİLEŞTİRDİM'
Savcılık suç duyurularına göre Can, temasa geçtiği hasta veya hasta yakınlarını ikna etmek için sıklıkla, daha önce iyileştirdiğini iddia ettiği kişilerin bilgilerini paylaştı. Can'ın, "Benim verdiğim ilaçlarla iyileşti" dediği isimlerden biri de özel bir hastanede görevli onkoloji uzmanı Doç. Dr. F.Ş. Mehmet Sıddık Can, "Doç. Dr. F.Ş." olarak tanıttığı kişiyle yaptığı telefon görüşmesini diyabet hastası C.Ş.'ye de dinletti. C.Ş., savcılık dilekçesinde "F. Hoca, kendisinin de kanser hastası olduğunu, Mehmet Sıddık Can'ın verdiği ilaçlarla iyileştiğini söyleyince ikna oldum" dedi. F.Ş. ise, ne Can'ı, ne C.Ş.'yi tanıdığını, iyileştirildiği yönündeki iddiayı ise kesin bir dille reddetti.