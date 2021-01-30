Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.01.2021 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2021 10:25
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ’de kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

    Son dakika haberi! 'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için çalışmalar dördüncü gününde yeniden başlatıldı.

    AA
    Çanakkale'deki çalışmalar yeniden başladı

    Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı.

    Bölgeye gelen polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

    Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki çalışmaları yönetiyor.

    Bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

        Kuvvetli sağanak altında arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, Meracıoğlu'nun bulunması için çalışmalarını sürdürecek.

        Ekipler, 28 Ocak günü sabah saatlerinde Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşmıştı. Dün de Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı otomobil bulunup vinç yardımıyla sudan çıkarılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Çanakkale’de kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı