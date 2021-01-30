Beşiktaş'ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın çılgına döndü. Şoföre bağırarak kapısına tekme ve yumruk atan kadın otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi.
Polisin müdahale ettiği kadın taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi.