Konya'da kuyumculuk yapan Irak uyruklu A.A.H.(47), kızı B.A.'nın kaybolması üzerine geçen 12 Aralık tarihinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Bir süre sonra kızı B.A.'dan iyi olduğunu ve Suriyeli biriyle evlendiğine dair telefon alan baba şikayetinden vazgeçerek arama çalışmasını durdurdu. Ancak İstanbul'da yaşayan bir yakını babaya, kızını Esenyurt İlçesi'nde gördüğünü söyledi. Bunun üzerine baba bir taraftan da sosyal medya üzerinden kızı B.A.'nın fotoğraflarını paylaşarak arama çalışmalarını sürdürdü. B.A.'nın fotoğraflarının sosyal medyada dağılması üzerine baba A.A.H.'yi arayan Suriye uyruklu İ.B. kızının Bursa'nın Kestel İlçesi'nde olduğunu bildirdi.

7 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Baba A.A.H. Bursa'ya gelerek durumu Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu esnada A.H.H.'yi tekrar arayan İ.B., kızı B.A.'yı 7 bin dolar karşılığında kendisine teslim edeceklerini söyledi.