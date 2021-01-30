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    • 31.01.2021 00:16
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    Hangisi bir atasözüdür? sorusu: Kaş taşımaya, ses duymaya, gül koklamaya, düt demeye...

    Hangisi bir atasözüdür sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangisi bir atasözüdür sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi bir atasözüdür?

    A: Kaş taşımaya göz gerek

    B: Ses duymaya kulak gerek

    C: Gül koklamaya burun gerek

    D: Düt demeye dudak gerek

    Doğru cevap: Düt demeye dudak gerek

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    Haberler Yaşam Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Kaş taşımaya, ses duymaya, gül koklamaya, düt demeye...