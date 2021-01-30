Hangisi bir atasözüdür sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi bir atasözüdür?

A: Kaş taşımaya göz gerek

B: Ses duymaya kulak gerek

C: Gül koklamaya burun gerek

D: Düt demeye dudak gerek

Doğru cevap: Düt demeye dudak gerek